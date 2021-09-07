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Мужчину во Вьетнаме приговорили к 5 годам тюрьмы за распространение COVID

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Жителя Вьетнама приговорили к пяти годам тюремного заключения за распространение COVID-19, сообщает вьетнамское издание "Туойче".

Суд в городе Камау признал 28-летнего Ле Ван Три виновным в "передаче опасного инфекционного заболевания" восьми людям, один из которых впоследствии умер.

В начале июля мужчина приехал на мотоцикле из города Хошимин в провинцию Камау, где по прибытии указал не соответствующие действительности данные о своих недавних поездках, а также не стал соблюдать самоизоляцию. В тот момент в провинции действовала обязательная 21-дневная самоизоляция для всех, кто приезжает из других частей страны.

Позже у этого человека взяли положительный тест на коронавирус, выяснилось также, что он заразил членов своей семьи и сотрудника социального центра, который он посещал.

Помимо тюремного срока, суд постановил, что 28-летний житель Вьетнама должен выплатить штраф в размере $880.

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