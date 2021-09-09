Число случаев COVID-19 в мире превысило 222,5 млн

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга составило 222 564 649, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 596 053 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где всего выявлено 40 456 788 инфицированных COVID-19, а число летальных исходов выросло до 652 672.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 139 012, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 441 749.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 928 008 заболевших и умер 584 421 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 591,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 014 человек, в Индии - 316, в Бразилии - 2 727.