Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

"Талибан" объявил состав правительства Афганистана

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Представитель движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Вардак Альханафи сообщил, что объявлен полный состав членов кабинета радикального движения, захватившего власть в Афганистане.

"Было целесообразным сначала объявить правительство, а затем провести церемонии", - написал Альханафи в твитер.

По его словам, главой кабинета талибов назначен Мухаммад Хасан Ахунд, его первым заместителем мулла Барадар Ахунд, второй заместитель премьер-министра - мавлави (почетное религиозное звание в исламе, высший толкователь канонов шариата - ИФ) Абдул Салам Ханафи.

В миреТалибы объявили о назначении губернатора ПанджшераТалибы объявили о назначении губернатора ПанджшераЧитать подробнее

Исполняющим обязанности министра обороны назначен мулла Мухаммад Якуб, министра иностранных дел Амир Хан Моттаки. "Мулла Сираджуддин Хаккани назначен министром внутренних дел, мулла Хидаятулла Бадри - министром финансов, мулла Хайрулла Хайрхва - министром информации и культуры", - сообщил Альханафи.

Кроме того, Кари Дин Мохаммад Ханиф стал министром экономики, мавлави Абдул Хаким Шариа - министром юстиции, Нурулла Нури - министром границ и по делам племен, Юнис Ахундзаде - министром сельского развития, а мулла Абдул Манан Омари - министром общественных работ.

Министерство горнодобывающей промышленности возглавит мулла Мухаммад Иса Ахунд.

Шер Мохаммад Аббас Станикзай назначен заместителем министра иностранных дел, мавлави Нур Джалал - заместителем министра внутренних дел, мулла Тадж Мир Джавад - первым заместителем начальника разведки.

Разведывательное управление талибов возглавит мулла Рахматулла Наджиб, заместителем министра внутренних дел по борьбе с наркотиками назначен мулла Абдул Хак.

Хроника 18 июля – 07 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан

Новости
Афганистан во власти талибов

Талибы заявили о прекращении боев в Панджшере

Афганистан во власти талибов

Талибы объявили о назначении губернатора Панджшера

Талибы объявили о назначении губернатора Панджшера

Сальвадор объявил биткойн официальным платежным средством

Сальвадор объявил биткойн официальным платежным средством

Для нейтрализации дельта-штамма вакцинированному требуется в 8 раз больше антител

В Японии могут ввести "паспорта вакцинации" для посещения магазинов

В Японии могут ввести "паспорта вакцинации" для посещения магазинов

Что случилось этой ночью: вторник, 7 сентября

Пандемия коронавируса

Еще один человек умер в Японии после вакцинации препаратом Moderna

Еще один человек умер в Японии после вакцинации препаратом Moderna

В Индии обнаружили симптомы смертельного вируса Nipah у 11 человек

В Индии обнаружили симптомы смертельного вируса Nipah у 11 человек
Афганистан во власти талибов

Представитель талибов заявил о скором провозглашении правительства Афганистана

Представитель талибов заявил о скором провозглашении правительства Афганистана

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');