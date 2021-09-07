Талибы объявили о назначении губернатора Панджшера

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) объявила о назначении своего представителя в качестве губернатора в провинцию Панджшер.

В понедельник, 6 сентября, утром официальный представитель талибов Забихулла Муджахид после двухнедельного штурма Панджшера заявил о захвате региона.

Во вторник вечером представитель движения Мухаммад Наим сообщил, что губернатором захваченной провинции назначен мавлави Кудратуллах Панджшери.

"В настоящее время в Панджшере установлена безопасность, и весь хаос остановлен. Мы пытаемся подготовить людей к возвращению в свои дома! Более 400 моджахедов размещены в разных частях Панджшера для обеспечения безопасности", - сообщил Наим в твиттере.

Между тем, местные журналисты сообщают, что в Панджшере происходит гуманитарная катастрофа. "Талибан использует передовые военные средства для уничтожения любого движения. Женщины, дети и старики укрылись в горах и долинах. Голод и холод угрожают жизни тысяч людей", - сообщил один из журналистов в социальных сетях.

По их сведениям, талибы контролируют правительственные учреждения, больницы, магазины на всей главной дороге в провинции, в каждом районе находится огромное количество их бойцов. Талибы начали обыскивать дома жителей, расположенные рядом с главной дорогой.