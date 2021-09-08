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Браслеты Марии-Антуанетты, оцененные в $2-4 млн, выставят на торги

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Два бриллиантовых браслета, принадлежавшие французской королеве Марии-Антуанетте и оцененные в $2-4 млн, будут выставлены на торги аукционного дома Christie's в Женеве 9 ноября 2021 года, сообщают в среду европейские СМИ.

Аукцион под названием Magnificent Jewels пройдет в отеле Four Seasons в Женеве. Также на аукционе выставят украшения и драгоценности таких брендов, как Cartier, Boucheron, Van Cleef & Arpels, Bulgari, Chopard.

В сообщении СМИ говорится, что вес бриллиантов в браслетах варьируется от одного до четырех карат. Общий вес камней на украшениях, по данным аукционного дома, составляет от 140 до 150 карат. Каждый из браслетов украшен тремя рядами бриллиантов, и они могут быть соединены в одно колье.

По данным Christie's, Мария-Антуанетта заказала браслеты у ювелира Шарля Огюста Боэмера в 1776 году. Мария-Антуанетта была супругой короля Франции Людовика XVI из династии Бурбонов. В ходе Великой французской революции (1789-1799) она стала участницей контрреволюционных заговоров, выступала за иностранную интервенцию. После свержения монархии в 1792 году ее арестовали, а 16 октября 1793 года казнили на гильотине.

Christie's Женева Франция Мария-Антуанетта

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