Российско-белорусские учения "Запад-2021" стартовали в Белоруссии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Белоруссии дан старт совместному с Россией стратегическому учению "Запад-2021", сообщает Минобороны РФ.

В торжественной церемонии на полигоне "Обуз-Лесновский" приняли участие замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, начальник Генштаба - первый замглавы Минобороны Белоруссии Виктор Гулевич, замкомандующего десантно-штурмовыми войсками вооруженных сил Казахстана Виктор Житник и личный состав воинских контингентов стран-участниц - Белоруссии, Казахстана и России, сказали в Минобороны РФ.

Евкуров выразил уверенность в том, что учение "Запад-2021" поможет укрепить дружеские взаимоотношения и усилить безопасность государств-участников. Руководитель учения Гулевич заявил, что учение продемонстрирует высокую готовность армий двух стран к совместным действиям по обеспечению суверенитета, территориальной целостности и независимости Союзного государства.

"Мы открыты для всех стран-участников ОБСЕ, и проведение учения не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности", - заявил начальник Генштаба.

Он обратил внимание, что особенностью учения в этом году стало то, что в них примут участие также представители вооруженных сил Казахстана.

"Совместное стратегическое учение "Запад-2021" имеет исключительно оборонительную направленность. Мы совершенствуем подготовку войск и повышаем готовность к выполнению боевых задач", - резюмировал Гулевич.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию вести себя предсказуемо и транспарентно, раскрыть численность военных, которые будут участвовать в учениях "Запад-2021", которыми обеспокоены страны Балтии, Польша и Украина.

Учения "Запад-2021" будут проходить до 15 сентября на полигонах России и Белоруссии, а также в южной части Балтики.

Всего в маневрах задействуют около 200 тысяч человек. Около 2,5 тыс. российских военных направлены в рамках учений в Белоруссию. На учения "Запад-2021" прибыли иностранные контингенты - около 500 военнослужащих Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки.

Учения "Запад-2021" не предусматривают в качестве противника конкретные страны, сказал 20 августа первый заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин. По его словам, на учениях будет создана условная военно-политическая обстановка.

Основные практические действия войск пройдут на полигонах "Правдинский", "Хмелевка" (Калининградская область), "Струги Красные" (Псковская область), "Мулино" (Нижегородская область), "Лужский" (Ленинградская область), расположенных на территории России, в южной части акватории Балтийского моря, а также на полигонах "Обуз-Лесновский" и "Брестский" (Брестская область) Белоруссии, сообщало Минобороны РФ.