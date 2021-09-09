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В Афганистан в течение дня доставили гуманитарную помощь из пяти стран

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Афганистан в четверг получил гуманитарную помощь из пяти стран, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя кабульского аэропорта Абдулу Хади Хамдарду.

По его словам, в Кабуле приземлились четыре самолета с продовольствием и медикаментами из Катара, ОАЭ, Бахрейна и Пакистана.

Кроме того, Афганистан получил помощь из Туркменистана, ее доставили автотранспортом.

"Анадолу" напоминает, что в настоящее время Афганистан, который 20 лет находился в состоянии войны, переживает глубокий экономический кризис - люди спят в парках, некоторые ночуют в пластиковых палатках, поскольку у них не хватает денег для того, чтобы вернуться домой.

Ранее в четверг глава МИД Катара Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани заявил, что предоставление гуманитарной помощи Афганистану не должно зависеть от политического прогресса.

"Гуманитарная помощь не должна зависеть от какого-либо политического прогресса, поскольку мы считаем, что афганский народ заслуживает помощи, поддержки, несмотря на то, что происходит на политической арене", - заявил Аль Тани в Исламабаде.

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом. В ночь на 31 августа военные США завершили там операцию по эвакуацию гражданских лиц, не желавших оставаться в захваченном движением "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация) Афганистане.

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Афганистан Кабул Катар Пакистан ОАЭ Туркмения

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