США приостановили прием афганских беженцев из-за четырех случаев кори

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты временно прекратили принимать рейсы с беженцами из Афганистана после того, как у ряда лиц по прибытии в США диагностировали корь, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Полеты в США временно поставлены на паузу по запросу Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и в целях предосторожности, поскольку были выявлены четыре случая кори среди афганцев, недавно прибывших в США", - сказала она на брифинге.

Псаки отметила, что заболевшие афганцы помещены на карантин, а CDC отслеживает их контакты. По ее словам, от афганцев, въезжающих в США, в данный момент требуют прививаться от кори.

Ранее в пятницу агентство Associated Press сообщало со ссылкой документ американской администрации, что погранично-таможенная служба остановила полеты в США рейсов с беженцев по рекомендации CDC. По его данным, США в основном проверяют афганцев, вывезенных из Афганистана, на двух базах - в Катаре и в ФРГ (авиабаза Рамштайн).