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РФ не исключает создания союзного парламента с Белоруссией в будущем

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Владимир Путин не исключил создания в будущем союзного парламента России и Белоруссии.

"Полагаем, что прежде всего нужно заняться экономикой, а потом все естественным образом будет требовать дополнительного регулирования. В том числе может быть и на уровне союзного парламента, я не исключаю, что такой может быть создан", - сказал президент РФ журналистам по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Он отметил, что в настоящее время данный вопрос не обсуждается, и в повестке дня пока не стоит.

"Мы исходим из того, что несмотря на благородство этой цели - политической интеграции - сначала нужно создать экономический базис, экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке", - сказал Путин.

Белоруссия Россия Владимир Путин Александр Лукашенко

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