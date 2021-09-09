Лукашенко не исключил возможности возвращения к вопросу о единой валюте с РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не исключает возможности возвращения к вопросу о единой валюте Белоруссии и РФ.

"Что касается единой валюты, я хочу, чтобы вы, как журналисты, понимали: вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы. Когда мы изучали эту проблему, тогда Центральный банк России и наш Национальный банк в один голос попросили к этому вопросу пока не подходить. Они заявили, что ни они, ни наши страны не готовы к этому. Мы с президентом, услышав их, отложили эту проблему в сторону. Но это не значит, что мы к ней не вернёмся ", - сказал Александр Лукашенко.

При этом президент Белоруссии подчеркнул, что "вопрос не в валюте". "Будет доллар, евро или рубль российский - вопрос всегда у нас упирался в единый эмиссионных центр. Вот здесь есть определённые проблемы. Думаю, что даже в нашу бытность мы ещё с президентом решим эту проблему", - отметил он.