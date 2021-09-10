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Британия заявила, что угроза терроризма стала глобальнее за последние 20 лет

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Террористическая угроза в данный момент - спустя 20 лет после терактов 11 сентября 2001 года - представляется менее ярко выраженной, но терроризм распространился шире по миру, заявил телеканалу Sky news глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

"Мы не видим чего-либо подобного на горизонте", - сказал он, имея в виду атаки группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) против США и американцев в Йемене и Кении в 1998 - 2001 годах. По его словам, террористическая угроза стала более глобальной, однако "в настоящий момент она не является столь сконцентрированной".

Министр пояснил, что "число людей, которые могут пересечь рубеж и прибегнуть к насилию, вероятно, больше, чем оно было".

Говоря о последствиях ухода войск США и Британии из Афганистана, Уоллес отметил некоторый рост террористической угрозы в мире, уточнив, что захват власти в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ) стал источником вдохновения для групп исламистских экстремистов. Также министр указал на рост террористических угроз в Африке и на то, что современные технологии позволяют экстремистам по всему миру обмениваться информацией о ведении подрывных действий.

В то же время Уоллес сказал, что Британия ставит на вооружение группу новых беспилотников Protector - стоимостью более $359 млн, которые, как отмечает Sky news, можно будет использовать в борьбе с терроризмом, в том числе при необходимости в Афганистане. Эти беспилотники могут быть оснащены бомбами, ракетами, а также камерами, радарами для сбора информации. Аппараты типа Protector могут держаться в воздухе 17 часов, дальность их полета - до 1931 км, то есть в два раза дальше, чем у беспилотников типа Reaper, девять которых стоят на вооружении Британии, добавляет Sky news.

Минобороны Британии Афганистан Талибан

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