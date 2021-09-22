Глава британского МИД призовет международное сообщество к единому подходу к талибам

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Международное сообщество должно выработать единый подход к движению "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация) во избежание превращения Афганистана в базу террористов, заявит на заседании глав МИД пяти постоянных членов СБ ООН министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Канцелярия британского МИД сообщила, что Трасс заявит: "Если мы не хотим, чтобы Афганистан превратился в убежище для глобального террора, то международное сообщество, включая Россию и Китай, должно действовать как единое целое в своем взаимодействии с "Талибан".

Дипломат призовет постоянных членов Совбеза к тому, чтобы их внешняя политика "была практически сфокусирована и направлена на укрепление сети экономических и дипломатических партнерских отношений, подкрепленных прочными связями в области безопасности".

По мнению Трасс, "у "пятерки" есть четкие общие интересы в поддержании стабильности в нестабильных регионах для предотвращения терроризма и обеспечения безопасности своих граждан".