Российский лайнер со сработавшим датчиком разгерметизации салона сел в Анталье

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Самолет Boeing 757 сообщением Анталья - Белгород со сработавшим датчиком разгерметизации салона штатно сел в аэропорту вылета, следует из данных сайта FlightRadar24.

Источник подтвердил "Интерфаксу", что самолет сел штатно.

В свою очередь, в авиакомпании AZUR air "Интерфаксу" сообщили, что самолет вернулся в аэропорт вылета с целью безопасности обеспечения полетов. Для выполнения рейса в Белгород пассажирам будет предоставлено резервное воздушное судно.

Ранее сообщалось, что самолет рейса Анталья-Белгород возвращается в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика разгерметизации салона.