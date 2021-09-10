Лайнер рейса Анталья-Белгород внепланово возвращается в аэропорт вылета

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российский чартер, вылетевший из Антальи в Белгород, внепланово возвращается в аэропорт вылета, сообщили "Интерфаксу" в аэропорту Антальи.

"Самолет Boeing 757 российской авиакомпании после вылета в Белгород подал сигнал бедствия. Он экстренно снизился и возвращается в аэропорт Антальи", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, на борту сработал датчик разгерметизации салона.