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Зеленский обвинил Россию в "нежелании завершить войну"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным будет предметной.

"Россия не хочет быстро решить вопрос - завершить войну. Это моя проблема, как заставить их говорить о деоккупации наших территорий", - заявил Зеленский в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве.

Он отметил, что "если будет мощная эскалация со стороны России - это самое страшное, что может быть". К сожалению, такая возможность есть", - предупредил Зеленский. Это, по его словам, стало бы трагической ошибкой Москвы, и никогда не будет более дружеского отношения Украины к России и Беларуси.

Зеленский выразил также надежду на то, что после будущего саммита нормандской четверки могут быть освобождены удерживаемые украинцы. "Я не верю в освобождение "всех на всех". Я верю в то, что после встречи могут быть освобождены 10-20 или больше людей", - сказал он.

Украина Владимир Зеленский

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