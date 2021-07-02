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Песков заявил, что подготовка к встрече Путина с Зеленским не ведется

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Подготовка к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в настоящее время не ведется, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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В ходе общения с журналистами в пятницу его попросили прокомментировать последние "жёсткие" заявления Зеленского в адрес России. Пескова спросили, актуальна ли встреча на фоне таких заявлений.

"Подобные заявления никак, наверное, не укладываются в процесс подготовки встречи. Да и, к слову сказать, если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются", - сказал Песков.

Владимир Путин Владимир Зеленский Дмитрий Песков

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