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В Египте выявлен самый высокий с конца июня суточный COVID-прирост

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Египте за сутки выявили 413 случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким приростом с конца июня, сообщают в пятницу арабские СМИ.

Предыдущий раз этот показатель в Египте превышал отметку в 400 случаев 26 июня.

Заболеваемость в Египте растет последние недели, власти связывают ухудшение ситуации с распространяющимся штаммом "дельта".

За время пандемии в Египте выявили свыше 292 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 16,8 тыс. из них имели летальный исход.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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В Катманду в условиях пандемии коронавируса COVID-19 отметили индуистский фестиваль Тидж8 сентября. В Китае было зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19. Таким образом, число подтвержденных заболевших достигло 95083, а число погибших осталось неизменным - 4636.7 сентября. В Нью-Йорке из-за пандемии COVID-19 отменили масштабное празднование фестиваля культуры Вест-Индии.6 сентября. Непальские кинотеатры готовятся к открытию.4 сентября. В чилийском Сантьяго прошло празднование Национального дня цирка. Из-за пандемии коронавируса цирки оказалось в тяжелом положении.3 сентября. В китайском Чжучжоу проводят дезинфекцию в туристических местах. 2 сентября. В Германии началась пятидневная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта. Профсоюз требует повышения тарифных ставок на 3,2% и единовременную премию в 600 евро каждому сотруднику на фоне пандемии коронавируса.2 сентября. Филиппинские медицинские работники провели акцию протеста перед зданием Департамента здравоохранения Манилы.2 сентября. В Сиднее проходят одиночные пикеты против локдауна из-за COVID-19.1 сентября. Власти Индии дали зеленый свет частичному открытию школ.1 сентября. Первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech получили жители Бангкока.
В Катманду в условиях пандемии коронавируса COVID-19 отметили индуистский фестиваль Тидж
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