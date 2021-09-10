В Египте выявлен самый высокий с конца июня суточный COVID-прирост

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Египте за сутки выявили 413 случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким приростом с конца июня, сообщают в пятницу арабские СМИ.

Предыдущий раз этот показатель в Египте превышал отметку в 400 случаев 26 июня.

Заболеваемость в Египте растет последние недели, власти связывают ухудшение ситуации с распространяющимся штаммом "дельта".

За время пандемии в Египте выявили свыше 292 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 16,8 тыс. из них имели летальный исход.