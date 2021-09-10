Китайская компания начала строить в Грузии самый большой тоннель на Кавказе

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Компания China Railway Tunnel Group Co, Ltd (CRTG) в пятницу приступила к прокладке в Грузии в районе Крестового перевала 9-километрового автомобильного тоннеля на участке дороги Квешети-Коби, являющемся частью международного коридора "Север-Юг".

"Это на самом деле проект века, осуществление которого полностью разгрузит этот участок, что позволит попасть из Тбилиси в Казбеги всего за 1,5 часа", - сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на церемонии начала строительства.

По его словам, реализация данного проекта важна не только для Грузии, но и для региона в целом. "В течение дня на этом участке передвигаются около 3-4 тыс. автомобилей, из которых 70% – легковые машины, а остальные – грузовики повышенной проходимости", - отметил Гарибашвили.

Он подчеркнул, что это будет самый большой тоннель на Кавказе и по своим параметрам уникальный в мире. "Стоимость проекта составляет 1,2 млрд лари (около $385 млн - ИФ)", - сказал премьер.

Для прокладки этого тоннеля диаметром 15 метров специально была изготовлена и доставлена в Грузию бурильно-проходческая машина, сообщалось ранее.

Согласно проекту, дорога Квешети-Коби, длина которой сейчас составляет 34 км, сократится на 11 км, а время в пути – на 1 час. Строительство этой дороги и автотоннеля решит многолетнюю проблему передвижения автотранспорта через Крестовый перевал, связанную с опасностью схода лавин, после чего уже можно будет в любое время года безопасно передвигаться на этом сложном участке Военно-Грузинской дороги.

Проект финансируется Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития, а также правительством Грузии.

Все строительные работы планируется завершить в 2024 году.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.