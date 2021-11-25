Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за ухудшения погоды в Грузии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Движение большегрузного транспорта приостановлено по Военно-Грузинской дороге, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии в четверг.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии с 22:15 мск 25 ноября запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Военно-Грузинской дороги Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.