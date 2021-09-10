Белоруссия и РФ договорились об отмене роуминга

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Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства, говорится в совместном заявлении премьер-министров двух стран по итогам заседания союзного Совмина в Минске.

"Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства", - говорится в документе.

Кроме того, предусматривается гармонизация использования электронных документов и электронной подписи, а также предоставление государственных услуг в электронной форме.