Высший Госсовет Союза России и Белоруссии обсудит отмену роуминга

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - повестку предстоящего заседания Высшего государственного совета союзного государства (СГ) России и Белоруссии включены союзные программы, отмена роуминга и другие вопросы, заявил "БелТА" государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

Он отметил, что обсуждение этих тем принципиально поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко, с которым он встретился утром 9 января.

"Это, в том числе, и вопрос об итогах торгово-экономического взаимодействия за отчетный период, доклад правительств о том, что сделано по реализации 28 союзных программ", - перечислил Мезенцев.

"Конечно, мы поднимем вопрос об отмене роуминга. Эта работа должна завершаться - было поручение президентов. Мы также предложили президентам рассмотреть вопрос о символике Союзного государства. Убежден в том, что те поручения, которые будут даны, позволят коллективным, общественным мнением определить тот флаг, тот гимн, которые будут соответствовать тому этапу отношений, который есть сегодня между Беларусью и Россией", - подчеркнул госсекретарь.

Правительства двух стран в сентябре 2021 года договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства. С апреля 2022 года профильные министерства двух стран обеспечили отмену платы за входящие звонки в роуминге на территории Союзного государства. 1 апреля российский посол в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что роуминг между странами может быть полностью отменен к 1 июня 2022 года.

В повестке заседания Высшего Госсовета будут также вопросы о бюджете Союзного государства.

Мезенцев отметил успешное сотрудничество ведомств двух стран, которое идет "конечно, с содержательными спорами, но в духе подлинного товарищества и взаимодействия".

"И, конечно, мы предлагаем и просим утвердить Концепцию информационной безопасности как определенный ответ на изменения той обстановки в регионе Восточной Европы", - продолжил он.