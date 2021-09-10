Сотни митингующих против COVID-ограничений пытаются прорваться к сейму Литвы

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Вильнюсе сотни протестующих пытаются собраться возле сейма Литвы после завершения митинга Литовского движения семей, на котором около 5 тыс. человек протестовали против ограничений в связи с COVID-19.

Как передают корреспонденты агентства BNS, полиция пытается преградить путь тем, кто направляется к зданию парламента от Кафедральной площади, где проходил митинг против коронавирусных ограничений.

Когда сотни людей, скандирующих "Сейм - вон", приблизились по проспекту Гедиминаса к находящейся на половине дороги Лукишкской площади, дорогу им перегородил полицейский кордон с автомобилями и сотрудниками полиции по предотвращению беспорядков.

Полиция по громкоговорителям предупреждает людей, что митинг Литовского движения семей закончился и призывает всех разойтись. Один подстрекавший к беспорядкам мужчина был задержан, свидетельствуют публикуемые в СМИ видеозаписи.

Несмотря на это, к сейму по альтернативным улицам прошло несколько сотен человек.

К парламенту стянуты силы специальной полиции по противодействию массовым беспорядкам.

Полиция Вильнюсского уезда информировала BNS, что на прилегающих к сейму улицах ограничено движение.

Толпа стала собираться у сейма около 16:00. В это время сейм, в соответствии с предварительным графиком, должен был завершить первый рабочий день осенней сессии, однако парламентарии разошлись на два с половиной часа раньше.

В пятницу днем на организованном Литовским движением семей митинге примерно 5 тысяч человек протестовали против ограничений в связи с COVID-19. Ранее вильнюсское городское самоуправление не позволило Литовскому движению семей провести митинг возле сейма, аргументируя запрет возросшей угрозой безопасности, поэтому акция протеста прошла на Кафедральной площади.

В августе митинг возле сейма с участием тысяч людей перерос в беспорядки, из-за них было задержаны несколько десятков человек, начаты досудебные расследования.