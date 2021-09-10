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Талибы заявили, что задача женщин - не работать в правительстве, а рожать детей

В движении усмотрели в идее дать женщине работу в правительстве связь с проституцией

Талибы заявили, что задача женщин - не работать в правительстве, а рожать детей
Фото: Robert Nickelsberg/Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) Сайед Зекрулла Хашими подтвердил, что женщины не получат ни одной должности в новом правительстве Афганистана, поскольку задача женщин заключается в том, чтобы рожать детей и давать им образование, передает телеканал Tolo News.

"Нет необходимости в том, чтобы женщины состояли в кабинете (министров)", - сказал Хашими в интервью телеканалу. "Женщины Афганистана дают жизнь народу Афганистана, обучают исламской этике. Женщина не может выполнять работу в министерстве", - добавил представитель талибов.

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Он заявил, что такая работа является для женщины непосильной. "Вы пытаетесь взвалить на ее шею то, что она не может нести", - сказал Хашими.

"Проституция на рабочем месте"

Более того, представитель "Талибана" увидел в идее дать женщине работу в правительстве связь с проституцией. "За последние 20 лет, что бы ни говорили об этом СМИ, США и их марионеточное правительство, разве это не представляло собой ни что иное, как проституцию на рабочем месте?" - заявил Хашими.

В последние дни афганские женщины активно принимали участие в протестах против правительства, которое не включает в состав женщин и представителей групп меньшинств.

Учиться, закрыв лицо

В августе боевики движения "Талибан"(запрещено в РФ) пообещали, что их правление будет мягче, чем в 1990-х годах. В частности, они обещали не лишать женщин Афганистана права получать образование вплоть до университетского и работать. При этом талибы заявили, что девочки и мальчики, а также мужчины и женщины не могут находиться в одном кабинете при обучении в школах и университетах.

Кроме того, талибы обязали женщин, проходящих обучение в частных университетах и колледжах, во время занятий носить никаб - закрывающий лицо мусульманский головной убор с прорезью для глаз. Кроме того, движение "Талибан" настаивает, чтобы в университеты был отдельный вход для женщин. Также они велели принять меры, чтобы учащиеся обоих полов не пересекались в перерывах между занятиями и при выходе из учебных заведений.

Женщинам запретили заниматься спортом

Как сообщил на этой неделе заместитель главы комиссии "Талибана" по культуре Ахмадулла Васик, женщинам, включая спортсменок из национальных сборных, нельзя заниматься спортом в Афганистане.

"Я не думаю, что женщинам можно будет играть в крикет, потому что женщинам необязательно играть в крикет. В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которой их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эру масс-медиа будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, где видны их лица и фигуры", - заявил он. Он также отметил, что Ислам позволяет женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт не является необходимостью.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 10 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
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