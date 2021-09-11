Студентки в Кабуле поддержали решение о раздельном обучении

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Акция студенток университетов и медресе (религиозных школ) в поддержку решения новых властей Афганистана о раздельном обучении с мужчинами состоялась в Кабуле.

На кадрах, распространенных в субботу афганским телеканалом Tolo News, показана большая студенческая аудитория, заполненная женщинами в традиционной полностью закрытой черной одежде.

"Женщины - учащиеся университетов и медресе собрались в Кабуле в поддержку правительства талибов (движение "Талибан" запрещено в России - ИФ) и высказались за раздельное обучение", - отмечает телеканал.

A number of women university and madrassa students on Saturday at a gathering in Kabul announced their support for the Taliban government and for the gender-based separation of classes.#TOLOnews pic.twitter.com/GPOknXOZt9 — TOLOnews (@TOLOnews) September 11, 2021

Ранее в ряде городов Афганистана прошли акции протеста, на которых женщины, напротив, требовали от новых афганских властей равноправия и представительства во властных структурах.

В преддверии нового учебного года талибы обязали женщин, проходящих обучение в частных университетах и колледжах, во время занятий носить никаб. При этом занятия должны проводиться отдельно для мужчин и отдельно - для женщин. В крайнем случае, часть помещения, где находятся студенты-женщины, должна быть ограждена занавесом.