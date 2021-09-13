Радиационный фон в Приморье после испытания ракет в КНДР в норме

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Испытания крылатых ракет, о которых объявила Северная Корея, не повлияли на радиационный фон в Приморском крае - единственном регионе России, граничащем с КНДР.

"Радиационный фон в Приморье в выходные был в норме. Сейчас он составляет 10-11 мкР/ч, что соответствует обычным показателям", - сообщил в понедельник "Интерфаксу" представитель Примгидромета.

Как сообщалось со ссылкой агентство "Ренхап", Северная Корея объявила об успешных испытаниях крылатых ракет большой дальности нового типа. По утверждению Пхеньяна, испытания состоялись на выходных. В сообщениях СМИ не указываются предполагаемые характеристики ракет.