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КНДР провела испытания ракет большой дальности нового типа

КНДР провела испытания ракет большой дальности нового типа
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Северная Корея объявила об успешных испытаниях крылатых ракет большой дальности нового типа, сообщает агентство "Ренхап".

По утверждению Пхеньяна, испытания состоялись на выходных. Работа над новым типом ракет заняла два года. Северокорейское агентство ЦТАК называет крылатые ракеты большой дальности "стратегическим оружием, имеющим крайне важное значение".

"Успешно проведены тщательные испытания компонентов ракеты, множество тестов двигателя, различные лётные испытания, тесты систем контроля и управления, тесты мощности боеголовки, а также - другие испытания", - сообщает ЦТАК.

В сообщениях СМИ не указываются предполагаемые характеристики ракет.

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