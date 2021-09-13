Джонсон намерен встретиться с Байденом в конце сентября

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в США на Генассамблею ООН планирует провести встречу с американским лидером Джо Байденом, сообщает The Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Джонсон проведет двусторонние переговоры с Байденом во время четырехдневной поездки в США на генеральную ассамблею ООН, которая стартует в Нью-Йорке 21 сентября. Собеседники издания отметили, что офис Джонсона попросил администрацию Байдена о встрече, которая должна совпасть с поездкой, и источники с обеих сторон сообщили, что это было в принципе согласовано.

По словам одного из высокопоставленных дипломатов, саммит может состояться в Белом доме, но это не подтверждено на 100%.