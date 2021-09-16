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Встреча Байдена с Джонсоном состоится в Белом доме на следующей неделе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден планирует провести встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на следующей неделе, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, президент Байден планирует принять премьер-министра Великобритании в Белом доме в начале следующей недели.

Как отмечает портал, предстоящая встреча свидетельствует о том, что два лидера планируют совместно работать над преодолением COVID-19, вопросами, связанными с Китаем и изменением климата.

Ранее о возможной встрече сообщала The Times. По данным издания, офис Джонсона попросил администрацию Байдена о встрече, которая должна совпасть с поездкой премьер-министра в США на Генассамблею ООН.

США Джо Байден Великобритания Борис Джонсон Белый дом

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