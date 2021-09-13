Сильное землетрясение произошло у берегов Суматры

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в акватории Индийского океана в 88 км к западу от города Букиттинги на западном побережье острова Суматра (Индонезия), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 12:02 мск в воскресенье землетрясения находился в 31 км от побережья.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".