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Талибы опровергли сообщения о гибели замглавы своего правительства

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Вардак Альханафи опроверг сообщения о гибели заместителя главы нового афганского правительства муллы Абдул Гани Барадара.

"В сообщениях о гибели муллы Барадара Ахунда нет ни слова правды. Это вражеская дезинформация", - заявил Альханафи в твиттере.

Позже пресс-секретарь политического офиса талибов Мухаммад Наим обнародовал в твиттере аудиопослание самого муллы Барадара, в котором он называет безосновательными сообщения о своей гибели.

"Все утверждения о том, что я был ранен или убит в ходе столкновения - ложь и совершенно безосновательно", - заявил мулла Барадар. По его словам, с ним и с его друзьями все в порядке, а информация о межклановых столкновениях - ложь.

В ночь на понедельник в ряде сетевых афганских СМИ появились сообщения о возможной гибели муллы Барадара в ходе конфликта между двумя основными группировками талибов из-за раздела власти. Конфликт произошел в кабульском дворце Арг между сторонниками Барадара и Анаса Хаккани, лидера "сети Хаккани" (запрещена в России).

Член комитета по культуре талибов Инамуллах Самангани назвал в твиттере слухи о разногласиях в руководстве движения необоснованными.

"В соцсетях ходят слухи, будто у нас есть разногласия. Это полная ложь. Исламский Эмират един, и руководство Эмирата борется за служение религии и духу, а не за должности и материальные блага", - сообщил Самангани.

Утром в понедельник источник, близкий к руководству движения, сообщил, что мулла Барадар отправился в Кандагар на встречу с лидером движения муллой Хайбатуллой Ахундзадой.

Хроника 18 июля – 13 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Талибан Афганистан

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