Катар призвал талибов уважать права женщин

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани призвал талибов (движение "Талибан" запрещено в России) соблюдать обязательства, о которых они заявляли после прихода к власти в Афганистане.

По словам катарского министра иностранных дел, которые в понедельник приводит турецкий телеканал TRT, на встрече в Кабуле он призвал талибов уважать права женщин и развивать отношения с международным сообществом.

Аль Тани также отметил, что самолеты из Катара продолжат летать в аэропорт Кабула.

Глава МИД Катара стал первым чиновником министерского уровня, посетившим Кабул после того, как власть в Афганистане оказалась в руках "Талибана". На встрече с новым афганским премьер-министром Хасаном Ахундом он обсудил и пути развития двусторонних отношений.