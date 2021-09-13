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Катар призвал талибов уважать права женщин

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани призвал талибов (движение "Талибан" запрещено в России) соблюдать обязательства, о которых они заявляли после прихода к власти в Афганистане.

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По словам катарского министра иностранных дел, которые в понедельник приводит турецкий телеканал TRT, на встрече в Кабуле он призвал талибов уважать права женщин и развивать отношения с международным сообществом.

Аль Тани также отметил, что самолеты из Катара продолжат летать в аэропорт Кабула.

Глава МИД Катара стал первым чиновником министерского уровня, посетившим Кабул после того, как власть в Афганистане оказалась в руках "Талибана". На встрече с новым афганским премьер-министром Хасаном Ахундом он обсудил и пути развития двусторонних отношений.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Катар Талибан Афганистан

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