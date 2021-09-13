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Более 150 афганских СМИ прекратили работу за последний месяц

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Как минимум 153 афганских СМИ перестали работать с того момента, как движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) установила контроль над Афганистаном в середине августа. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на организации, выступающие в защиту свободы СМИ.

По их данным, главными проблемами, из-за которых различные телеканалы, радиостанции и печатные издания прекратили работу, стали финансовые проблемы и вводимые новыми властями ограничения.

Одним из СМИ, которое недавно закрылось, стала радиостанция Milma, существовавшая с 2011 года и освещавшая события в политической, культурной и спортивной сфере, отмечает телеканал.

По словам представителя Союза афганских национальных журналистов Масрура Лутфи, если международные организации не предпримут шаги для решения этой проблемы, "вскоре наступит конец свободе СМИ и другим гражданским свободам".

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом.

В августе талибы, практически не встречая сопротивления, захватили почти всю территорию Афганистана, включая все его крупнейшие города. В движении "Талибан" заверяли, что в принципе не возражают против работы СМИ в Афганистане при условии, что журналисты будут четко делать свою работу и не будут распространять фейковые новости.

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