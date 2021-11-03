Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Талибы начали издавать еженедельник Shariat

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Афганистане 3 ноября вышел первый номер газеты "Талибана" Shariat, сообщил в твиттере представитель движения Альханафи Вардак (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено).

Издание будет еженедельным, в нем будут публиковаться прежде всего официальные сообщения талибов.

МВД талибов возобновило деятельность при ведомстве радиостанции Radio Police, сообщил также в твиттере представитель движения Инамулла Самангани. По его словам, возобновление вещания произошло на специальной церемонии, на которой присутствовали сотрудники МВД, а также руководители и представители некоторых СМИ.

Самангани призвал соотечественников через радиостанцию делиться с "Талибаном" своими предложениями и проблемами. Также он попросил сообщать о всякого рода подозрительных личностях в целях предотвращения террористических и криминальных преступлений.

Захваченный талибами Афганистан

10
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 03 ноября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан МВД Талибан Инамулла Самангани Альханафи Вардак

Новости по теме

Новости

Экс-полицейский Эрик Адамс стал вторым в истории темнокожим мэром Нью-Йорка

Экс-полицейский Эрик Адамс стал вторым в истории темнокожим мэром Нью-Йорка

Противники вакцинации перекрывают улицы в центре Киева

Ученые из США нашли антитело, способное противостоять разным коронавирусам

Ученые из США нашли антитело, способное противостоять разным коронавирусам

Что случилось этой ночью: среда, 3 ноября

Постпред КНР ответил Байдену, что лозунги не решат проблемы климата

Постпред КНР ответил Байдену, что лозунги не решат проблемы климата
Пандемия коронавируса

В Китае зарегистрирован новый всплеск распространения коронавируса

В Китае зарегистрирован новый всплеск распространения коронавируса

Израиль нанес ракетный удар по пригороду сирийской столицы

Пандемия коронавируса

Вакцинацию детей от пяти до 11 лет окончательно одобрили в США

Вакцинацию детей от пяти до 11 лет окончательно одобрили в США

Байден раскритиковал РФ и Китай за позицию на COP26

Байден раскритиковал РФ и Китай за позицию на COP26

Украинский генерал заявил о планах контрнаступательной операции в Донбассе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });