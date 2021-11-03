Талибы начали издавать еженедельник Shariat

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Афганистане 3 ноября вышел первый номер газеты "Талибана" Shariat, сообщил в твиттере представитель движения Альханафи Вардак (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено).

Издание будет еженедельным, в нем будут публиковаться прежде всего официальные сообщения талибов.

МВД талибов возобновило деятельность при ведомстве радиостанции Radio Police, сообщил также в твиттере представитель движения Инамулла Самангани. По его словам, возобновление вещания произошло на специальной церемонии, на которой присутствовали сотрудники МВД, а также руководители и представители некоторых СМИ.

Самангани призвал соотечественников через радиостанцию делиться с "Талибаном" своими предложениями и проблемами. Также он попросил сообщать о всякого рода подозрительных личностях в целях предотвращения террористических и криминальных преступлений.