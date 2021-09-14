Разведка США сочла "Аль-Каиду" неспособной на теракты вне Афганистана

Энтони Блинкен дает показания на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей США Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в текущей ситуации не в состоянии проводить атаки за пределами Афганистана, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, ссылаясь на данные разведки.

"Текущая оценка разведывательного сообщества заключается в том, что давным-давно возможности "Аль-Каиды " настолько сильно деградировали, что она не в состоянии проводить атаки за рубежом", - заявил Блинкен в ходе слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей США, отметив, что власти США все равно будут "сохранять повышенную бдительность", чтобы не допустить повторного возникновения такой угрозы.

Он отметил, что в состав сформированного движением "Талибан" (запрещено в РФ) правительства в Афганистане входят члены с "очень сложным послужным списком", такие как разыскиваемый ФБР министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани. По его словам, США будут сотрудничать с правительством талибов, "исходя из того, продвигает ли оно наши интересы".

Также госсекретарь объявил, что администрация США предоставит народу Афганистана гуманитарную помощь на $64 млн для удовлетворения важнейших потребностей в области здравоохранения и питания, а также для защиты женщин и детей.

Кроме того, Блинкен сказал, что планирует назначить высокопоставленного чиновника Госдепа, чтобы "полностью сосредоточиться" на поддержке женщин, чьи права оказались под угрозой со стороны режима талибов.

11 сентября 2001 года боевики "Аль-Каиды" устроили серию терактов в США. Террористы-смертники захватили четыре самолета: два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один рухнул на здание Пентагона в Вашингтоне, а четвертый упал в штате Пенсильвания. Жертвами терактов стали 2 977 человек.

Правившие тогда в Афганистане талибы отказались выдать США лидера "Аль-Каиды", организатора терактов 11 сентября Усаму бен Ладена, что послужило поводом для начала 20-летней войны США в Афганистане. Многие эксперты видят в нынешнем приходе "Талибана" к власти в Афганистане угрозу возрождения международных террористических группировок.