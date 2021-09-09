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Разыскиваемый США за причастность к терроризму Хаккани стал министром в Афганистане

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Халил Хаккани представлен в четверг сотрудникам министерства по делам беженцев и репатриации Афганистана в качестве исполняющего обязанности министра, сообщает Aamaj News.

Халил Хаккани является братом Джалолиддина Хаккани - основателя запрещенной в России террористической сети Хаккани, и, как и ряд его родственников, находится в международных списках особо разыскиваемых преступников.

9 февраля 2011 года министерство финансов США объявило Халила Хаккани особо опасным террористом и предложило вознаграждение в $5 млн за помощь в его поимке. Он также находится в санкционном списке ООН за связь с "Аль-Каидой" (запрещенная в России террористическая организация) и движением "Талибан" (запрещено в России).

Сеть Хаккани с середины 1990-х годов присоединилась к движению "Талибан". В новом правительстве талибов в качестве исполняющего обязанности министра внутренних дел числится также нынешний глава сети Хаккани, заместитель лидера талибов мулла Сираджуддин Хаккани, который является сыном Джалалуддина Хаккани и племянником Халила Хаккани.

Госдепартамент США объявил Сираджуддина Хаккани особо опасным международным террористом и назначил награду в $10 млн за помощь в его поимке. Его подозревают в причастности к нападению на гостиницу "Серена" в Кабуле 14 января 2008 года, в ходе которого погибли шесть человек, в том числе американский гражданин Тор Дэйвид Хесла.

Он также обвиняется в планировании в апреле 2008 года покушения на жизнь бывшего афганского президента Хамида Карзая.

Новое правительство

Ранее в четверг талибы заявили, что США должны пересмотреть свою позицию по отношению их лидерам, находящимся в санкционных списках. "Пентагон заявил, что некоторые члены кабинета Исламского Эмирата (так называют радикалы свое правительство), или члены семей сети Хаккани находятся "в черном списке" США и что они становятся мишенью. Исламский Эмират считает эту позицию явным нарушением Дохийского соглашения, что не в интересах ни США, ни Афганистана", - отметил в четверг в твиттере пресс-секретарь "Талибана" Забихулла Муджахид.

"Семья Хаккани является частью Исламского Эмирата и не имеет отдельного имени и организации. Она была бы удалена из "черного списка", если бы запрос оставался действительным", - говорится в документе.

Муджахид объявил во вторник о назначениях в новом правительстве Афганистана. Ранее в движении заявляли, что новое правительство будет инклюзивным, однако в кабинет министров вошли только представители талибов.

СМИ также обратили внимание, что большинство из 33 человек, получивших должности в правительстве Афганистана, сформированном талибами, находятся под санкциями СБ ООН. При этом подавляющее большинство из получивших назначения - пуштуны (ведущий этнос в Афганистане).

Хроника 18 июля – 09 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Халил Хаккани

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