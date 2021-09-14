Путин накануне вечером встретился в Кремле с Асадом

Встреча президента России Путина и президента Сирии Асада в Москве Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад посетил Москву с визитом, накануне с ним встретился президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

"Очень рад Вас снова приветствовать в Москве. И прежде всего хочу поздравить Вас с прошедшим недавно днем рождения. Ну и, конечно, уже в личном формате - с очень хорошим результатом президентских выборов", - сказал Путин на встрече с Асадом.

По словам президента РФ, результаты выборов свидетельствуют о доверии сирийцев к Асаду "и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с Вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни".

"Знаю, что Вы многое для этого делаете, в том числе для налаживания диалога с вашими политическими оппонентами. Очень надеюсь на то, что этот процесс будет продолжаться", - сказал Путин, отметив, что только консолидация всех сил в Сирии позволит стране встать на ноги и начать поступательное развитие, движение вперед.

Путин назвал главной проблемой Сирии сохранение там иностранного военного присутствия без разрешения ООН и сирийских властей. Это, по его мнению, "не дает возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством".

Также российский президент признал, что в Сирии сохраняются очаги терроризма, которые оказывают давление на мирных жителей.

"К сожалению, до сих пор сохраняются и очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных жителей", - сказал Путин.

Он добавил, что совместные усилия России и Сирии по восстановлению мирной деятельности "приносят определенный результат". "Я сейчас говорю не только о гуманитарной помощи со стороны России сирийскому народу, говорю о развитии торгово-экономических связей, за первое полугодие текущего года объем товарооборота увеличился в 3,5 раза", - отметил Путин.

Асад в свою очередь заявил, что политические процессы по нормализации ситуации в Сирии остановились, чему способствовали деструктивные действия "определенных государств".

"Хотелось бы отметить тот факт, что политические процессы, которые мы проводили, примерно уже как три года остановились. У этого есть, конечно, определенные причины. Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать все возможное для решения этих актуальных проблем", - сказал Асад на встрече с Путиным накануне в Кремле.

Он напомнил, что ряд государств наложили на Сирию санкции и охарактеризовал их как "античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные".

"Тем не менее различные процессы и действия, мероприятия, которые выполняются Сирийской Арабской Республикой, будь это налаживание политического диалога или другие процессы, которые необходимо провести в жизнь, мы выполняем их в условиях и обстановке, которая сложилась на сегодняшний момент", - подчеркнул Асад.

Он также выразил благодарность МИД РФ "на международной площадке, с целью воспрещения распространения терроризма в угоду тем государствам, которые его поддерживают и для себя поставили целью искусно использовать терроризм для осуществления своих собственных задач".