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Путин сообщил о начале поставок в Сирию российских COVID-вакцин

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" начались в Сирию, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В миреПутин накануне вечером встретился в Кремле с АсадомПутин накануне вечером встретился в Кремле с АсадомЧитать подробнее

"Мы работаем совместно над решением главной проблемы, с которой сегодня столкнулось все человечество, имею виду борьбу с коронавирусной инфекцией. Первые поставки "Спутника V" и "Спутника Лайт" прошли в Сирию", - сказал Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом, которая состоялась накануне в Кремле.

Путин выразил надежду на то, что совместные усилия помогут сирийскому народу встать на ноги, в том числе помогут восстановить экономику, социальную сферу, сферу здравоохранения.

В свою очередь Асад поблагодарил Путина и в его лице "российское государство, российский народ, каждого гражданина в отдельности" за гуманитарную помощь, которую Россия предоставляет "многострадальной Сирийской Арабской Республике".

"Будь то препараты, которые помогают нам лечить или упредить распространение коронавирусной инфекции, а также вся остальная помощь, в том числе продовольствие и все необходимое, что было предоставлено Россией Сирии. Благодарю вас за это", - отметил Асад.

В последний раз президенты России и Сирии встречались 7 января 2020 года в Дамаске, когда Путин вместе с Асадом посетили командный пункт российской группировки в Сирии. Они также вместе побывали в Большой мечети Дамаска и в Соборе Святой Девы Марии.

Кроме того, в ноябре прошлого года Путин и Асад пообщались по видеосвязи. В ходе этой беседы они обсуждали готовящуюся в Дамаске международную конференцию по беженцам и внутриперемещенным лицам.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Россия Сирия Владимир Путин Башар Асад Коронавирус

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