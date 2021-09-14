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В Канберре продлили карантин до середины октября из-за COVID-19

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - На Австралийской столичной территории, в которую входит и город Канберра, еще как минимум на месяц продлили режим карантина из-за коронавируса COVID-19, передает австралийский канал ABC со ссылкой на главу правительства региона Эндрю Барра.

По словам Барра, принято решение продлить ограничения до 15 октября. Он отметил, что вместе с ограничительными мерами власти хотят также активизировать вакцинацию населения от коронавируса.

"Это наиболее безопасный путь вперед, он приведет к более безопасному проведению Рождества, более безопасному периоду летних каникул и более безопасному 2022 году", - приводит телеканал слова главы территории.

Барр указал, что при этом следующий месяц будет "периодом неопределенности" и признал, что предстоящие недели будут сложными. Тем не менее, глава территории заверил, что такие меры необходимо принять для предотвращения в регионе кризиса COVID-19.

Главный санитарный врач столичной территории Керрин Коулман в свою очередь объяснила, что режим карантина продлили прежде всего из-за того, что некоторые диагностируемые случаи COVID-19 не получается связать с существующими вспышками инфекции.

"Важно отметить, что мы не знаем контактов или источников инфекции примерно в 50 случаях заражения", - сказала Колуман.

На Австралийской столичной территории за сутки выявили 22 случая COVID-19. Всего в регионе зафиксировано 252 активных случая заражения. Распространение COVID-19, как отмечается, также связано со вспышкой более распространенного варианта коронавируса - штамма "дельта".

Ограничительные меры в столичном регионе действуют с 12 августа. Так, около 400 тысяч жителей Канберры не могут выходить из дома. Как ожидалось, режим карантина отменят 17 сентября.

Всего в Австралии за время пандемии коронавируса выявили свыше 76 тысяч случаев заражений, около 1,1 тыс. инфицированных скончались.

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Австралия Канберра коронавирус

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