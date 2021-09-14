В штабе Бабарико заявили о резком ухудшении для него условий в колонии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В штабе экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико сообщили, что для него резко ухудшились условия в колонии, где он отбывает наказание.

"Его перевели на новую должность - укладчик хлебобулочных изделий. Вряд ли можно считать это карьерным ростом - условия труда резко ухудшились. Он постоянно должен находиться в пекарне, где температура даже с выключенными печами превышает 30 градусов. Помещение практически не вентилируется, окна открывать не разрешается (хотя еще недавно - до перевода туда Виктора Дмитриевича - было можно)", - сообщается в телеграм-канале Бабарико во вторник.

Адвокаты намерены обращаться в компетентные органы для проверки условий труда в пекарне, сказано в сообщении.

"Весь август Виктор Дмитриевич по шесть дней в неделю работал истопником в пекарне исправительной колонии №1. За это время он заработал 6 рублей 41 копейку (белорусских - ИФ). А после всех удержаний получил в итоге 1 рубль 60 копеек (примерно $2,5 и 64 цента соответственно - ИФ). На прошлой неделе Виктор Бабарико даже прошел аттестацию по этой специальности", - отметили в штабе.

6 июля Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы. Сейчас он находится в колонии в Новополоцке.

Уголовное дело перед выборами

Бабарико в мае 2020 года покинул пост главы Белгазпромбанка в связи с решением выдвигаться на пост президента Белоруссии. Зарегистрироваться кандидатом он не смог, поскольку против него возбудили уголовное дело и арестовали. Вместе с Бабарико арестовали и его сына Эдуарда, который был главой предвыборного штаба.

Бабарико обвинили в руководстве организованной преступной группой, состоящей из его заместителей. По данным следствия, топ-менеджеры Белгазпромбанка, действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций денежные вознаграждения.

Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме.