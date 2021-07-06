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Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы

Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы
Бывший председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Бывший руководитель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы. Такой приговор вынес судья Верховного суда Белоруссии Игорь Любовицкий.

Подсудимый признан виновным в получении особо крупных взяток и в отмывании.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бабарико назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере пять тысяч базовых величин..., лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и обязанностей на срок пять лет", - огласил приговор Любовицкий.

Суд также взыскал с подусдимого более 47,7 млн белорусских рублей (около $18 млн) в доход государства.

Остальные фигуранты дела были признаны в получении взяток в особо крупном размере организованной группой.

Бывшим топ-менеджерам "Белгазпромбанка" Сергею Шабану и Дмитрию Кузьмичу суд назначил 6 и 6,5 лет лишения свободы соответственно в исправительной колонии усиленного режима; Кириллу Бадею и Александру Ильясюку, Сергею Добролету - по 5,5 лет в исправительной колонии усиленного режима; Алексею Задойко - ограничение свободы сроком на пять лет без направления в учреждение открытого типа связи с наличием у него хронического заболевания.

Учредитель предприятия "Активлизинг" Виктор Кобяк признан виновным в даче взятки в крупном размере, приговорен к трем годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима.

Бабарико вину не признал и отказался давать показания в суде. В последнем слове он заявил, что не может признаться в преступлении, которого не совершал. Все его подельники вину признали.

"Мне не стыдно перед близкими, потому что не было допущено противозаконных действий и даже намека на совершение противозаконных действий. Мне не стыдно перед работниками банка, потому что был создан лучший банк в стране", - сказал тогда Бабарико.

По версии следствия и суда, топ-менеджеры "Белгазпромбанка", действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций денежные вознаграждения. Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме.

Гособвинитель просил приговорить Бабарико к 15 годам лишения свободы.

Бабарико в мае 2020 года покинул пост главы "Белгазпромбанка" в связи с решением участвовать в президентских выборах. Он собрал подписи в поддержку своего выдвижения и 18 июня был задержан и арестован. В июле избирком отказал ему в регистрации из-за его противоправной деятельности и не отраженных в декларации незаконных доходов.

Вместе с Бабарико арестовали его сына Эдуарда, который был главой предвыборного штаба.

Нацбанк Белоруссии с 15 июня 2020 года ввел временную администрацию в "Белгазпромбанке" после возбуждения уголовных дел в отношении Бабарико и других топ-менеджеров. В ноябре 2020 года президент Александр Лукашенко объявил, что в декабре в "Белгазпромбанке" будет создана новая администрация и банк продолжит работать.

Координатор предвыборного штаба Бабарико музыкант Мария Колесникова, которая в августе стала одним из лидеров белорусской оппозиции, была задержана в сентябре и арестована. Ей вменяют призывы к действиям против национальной безопасности (часть 3 статьи 361 УК), заговор с целью захвата власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357) и создание экстремистского формирования и руководство им (ч. 1 ст. 361-1).

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Виктор Бабарико Белоруссия Верховный суд Белгазпромбанк Александр Лукашенко

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