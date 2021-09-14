Apple представила новый iPhone 13

Фото: Apple

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Apple показала новую линейку смартфонов iPhone 13 на своей презентации во вторник.

iPhone 13 будет доступен в розовом, красном, синем, а также в цветах "темная ночь" и "звездная ночь". Работу гаджета обеспечивает процессор A15 Bionic, дисплей - Super Retina XDR с диагональю 6,1 дюйма. Камеры расположены по диагонали, "челка" под фронтальную камеру уменьшена на 20%. Минимальный объем памяти на iPhone 13 теперь - 128 Гб, также появился вариант с объемом 512 Гб.

На новом смартфоне будет доступна функция съемки с киноэффектом, которая, в частности, позволяет удерживать фокус на человеке даже во время движения. Этот режим может работать и на фронтальной камере.

Цены на iPhone 13 и iPhone 13 mini (с диагональю 5,4 дюйма) - $799 и $699 соответственно. В России предзаказ будет доступен с 22 сентября, а продажи начнутся 24 сентября.

В случае с iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max станет доступен объем памяти 1 Тб. Гаджеты оснащены тремя камерами, и разработчики обещают преимущества при съемке макрофотографий, а также обработку кадров в реальном времени без дополнительного использования редакторов. При видеосъемке также будет доступно изменение фокуса в кадре даже после того, как запись уже будет сделана. Apple заверяют, что по длительности работы на одном заряде iPhone 13 Pro занимает первое место среди всех прочих моделей. iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут стоить $999 и $1099 соответственно.

Также во вторник был представлен новый iPad c процессором A13 Bionic, диагональю 10,2 дюйма и 12-мегапиксельной камерой. Модель будет на 20% производительнее предшественников. iPad mini с диагональю 8,3 дюйма поддерживает 5G и оснащен стилусом, который примагничивается к боковой части гаджета. Его стоимость - $499.

В ходе презентации также были продемонстрированы Apple Watch Series 7 с дисплеем, бесшовно сливающимся с корпусом. Разработчики обещают, что на экране будет помещаться на 50% больше текста, кнопки станут более удобными, а дисплей - на 70% ярче. Также предусмотрена функция T9. В продаже новые "умные часы" появятся позднее этой осенью.