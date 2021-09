Американские фондовые индексы завершили торги во вторник "в минусе"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник "в минусе" после роста в начале дня на данных о некотором ослаблении инфляции в США.

При этом значение Nasdaq Composite опустилось по итогам пятой сессии подряд, отмечает MarketWatch.

Сначала на рынке началось "ралли облегчения" из-за немного меньшего, чем ожидалось, повышения цен, однако эти данные вряд ли изменят намерения Федеральной резервной системы относительно сворачивания стимулирующих мер, полагает управляющий директор Charles Schwab Рэнди Фредерик.

"К чему бы не склонялся Федрезерв, я не верю, что свежие цифры были настолько далеки от предположений, чтобы изменить его намерения", - отметил он.

Потребительские цены (индекс CPI) в стране в августе выросли на 5,3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция несколько замедлилась по сравнению с максимальным значением за последние тринадцать лет в 5,4%, которое было зафиксировано в июне и июле.

Изменение индекса CPI в августе совпало со средним прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics.

Цены в августе выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца. Это минимальные темпы подъема за последние семь месяцев. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 0,4%, сообщает The Wall Street Journal.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 0,1% за месяц (самый незначительный прирост с февраля) и на 4% за год. Консенсус-прогноз предполагал повышение соответственно на 0,3% и 4,2%.

Котировки акций Oracle Corp. снизились во вторник на 2,8%. Днем ранее один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения объявил о том, что его выручка в первом квартале 2022 финансового года (июнь-август) повысилась на 4%. Тем не менее, она не оправдала ожиданий экспертов.

Стоимость Apple Inc. опустилась на 1% после того, как в рамках ежегодного мероприятия компания представила новую линейку смартфонов - iPhone 13. Также был показан новый iPad и Apple Watch с дисплеем, бесшовно сливающимся с корпусом.

Цена бумаг Herbalife Nutrition Ltd. рухнула более чем на 21% после того, как производитель пищевых добавок ухудшил прогноз финпоказателей во второй раз за месяц.

Котировки Sportradar Group AG упали на дебютных торгах на 7,2% - до $25,05. Швейцарская компания, специализирующая на анализе спортивных результатов, провела первичное размещение акций по цене $27 на бирже Nasdaq и привлекла $513 млн. Объем IPO составил $513 млн, а компания в целом была оценена в $21,07 млрд.

Среди компонентов Dow Jones лидерами снижения стоимости стали Walgreens Boots Alliance Inc. (-2%), Caterpillar Inc. (-1,9%) и Chevron Corp. (-1,8%). При этом подорожали только акции Microsoft Corp. (+0,9%), Salesforce.com Inc. (+0,1%) и Coca-Cola Co. (+0,1%).

Бумаги Intuit Inc. прибавили в цене 2%. Производитель программного обеспечения, владеющий платформой для обработки налоговых деклараций TurboTax, объявил о покупке за $12 млрд маркетинговой фирмы MailChimp.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 292,06 пункта (0,84%) - до 34577,57 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось за день на 25,68 пункта (0,57%), составив 4468,73 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов опустился на 67,82 пункта (0,45%) - до 15037,76 пункта.