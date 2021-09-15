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Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о личной встрече

Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о личной встрече
Архивное фото
Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора на прошлой неделе с председателем КНР Си Цзиньпином предложил китайскому коллеге провести первый очный саммит, но получил отказ, сообщает Financial Times.

По данным источников издания, осведомленных о содержании разговора двух лидеров, Си Цзиньпин не принял предложение Байдена.

Вместо этого он настоял на том, чтобы Вашингтон принял менее резкий тон по отношению к Пекину, отметили собеседники.

"Си Цзиньпин, по-видимому, намекнул, что сначала необходимо улучшить тон и атмосферу отношений", - сказал источник.

По мнению одного из собеседников газеты, то, что китайский лидер отказался от предложения Байдена, отчасти связано и с опасениями по поводу распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, что 10 сентября председатель КНР и президент США провели телефонный разговор.

Как отмечал Белый дом, лидеры двух стран затронули вопросы конкуренции между США и Китаем и предотвращения перерастания ее в конфликт.

"Два лидера обсудили ответственность обеих стран за обеспечение того, чтобы конкуренция не переросла в конфликт", - говорилось в сообщении.

В свою очередь МИД КНР уточнил, что Си Цзиньпин заявил, что существующие проблемы в отношениях между двумя странами не отвечают коренным интересам как двух стран, так и мирового сообщества.

"Си Цзиньпин отметил, что в течение определенного периода времени политика, проводимая Соединенными Штатами в отношении Китая, вызывала серьезные трудности в китайско-американских отношениях, что не соответствует фундаментальным интересам двух народов и общим интересам всех стран мира", - говорилось в сообщении о беседе на сайте МИД КНР.

Китайский руководитель отметил, что от того, смогут ли Китай и Соединенные Штаты наладить отношения друг с другом, "зависит будущая судьба мира". В то же время конфронтация между ними приведет к тому, что пострадают и они сами, и весь мир.

Си Цзиньпин сказал, что Китай и США "на основе уважения основных проблем друг друга" могут сотрудничать в вопросах изменения климата, профилактики эпидемий и борьбы с ними, восстановления экономики, а также по основным международным и региональным вопросам.

Стороны "согласились с тем, что углубленное общение между главами государств Китая и Соединенных Штатов по двусторонним отношениям и основным международным вопросам очень важно для правильного развития китайско-американских отношений".

США Китай Джо Байден Си Цзиньпин

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