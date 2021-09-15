Байден опроверг сообщения об отказе Си Цзиньпина от встречи с ним

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден опроверг сообщения СМИ о том, что в ходе телефонного разговора 10 сентября председатель КНР Си Цзиньпин отказался встречаться с ним.

"Это неправда", - сказал Байден в ответ на вопросы журналистов президентского пула, соответствуют ли действительности сообщения на эту тему.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о содержании телефонной беседы двух лидеров, сообщила, что Байден предложил китайскому коллеге провести первый очный саммит, но получил отказ.

Вместо этого Си Цзиньпин настаивал на том, что Вашингтону следует сменить тон в отношении Пекина на менее резкий, отметили источники издания.

При этом стороны "согласились с тем, что углубленное общение между главами государств Китая и Соединенных Штатов по двусторонним отношениям и основным международным вопросам очень важно для правильного развития китайско-американских отношений".