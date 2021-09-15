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Женская сборная Афганистана по футболу переехала в Пакистан после запрета талибов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Женская сборная Афганистана по футболу выехала в Пакистан, сообщила газета "Сабах" со ссылкой на пакистанского министра информации Фавада Чаудри.

"Мы приветствуем женскую команду по футболу из Афганистана, они прибыли на КПП "Торхам", - сообщил министр.

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Ранее заместитель главы комиссии "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в РФ) по культуре Ахмадулла Васик в интервью австралийскому телеканалу SBS News сообщил, что женщины, включая спортсменок национальных сборных, не смогут заниматься спортом в Афганистане. "Ислам и Исламский эмират не позволяют женщинам заниматься любым видом спорта, где видны их лица и фигуры", - заявил Васик. Он также отметил, что ислам позволяет женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт необходимостью не является.

Васик сообщил, что "Талибан" не пойдет на компромиссы в этом вопросе и не "предаст исламские ценности", даже если это приведет к проблемам с организацией матчей.

Афганистан Пакистан футбол

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