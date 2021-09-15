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Обвиняемый в шпионаже в пользу РФ получил в Швеции три года тюрьмы

Обвиняемый в шпионаже в пользу РФ получил в Швеции три года тюрьмы
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Шведский окружной суд в среду приговорил к трем годам тюремного заключения человека, признанного виновным в передаче секретной информации российскому дипломату, сообщает Радио Швеции.

По данным радиостанции, 47-летний мужчина передавал данные о шведском производителе грузовиков Scania. Как сообщают в свою очередь западные СМИ, в суде заключили, что мужчина "был полностью осведомлен о том, что переданная им информация принесет пользу России".

Как отмечает западная пресса, ссылаясь на заявление суда, мужчина регулярно получал выплаты на встречах с представителем российского посольства, что рассматривают как компенсацию за предоставленную информацию.

Его также обвинили в подобных действиях в отношении шведской автомобилестроительной компании Volvo Cars, однако в рамках этого расследования суд его оправдал.

Осужденный вины не признал. Его адвокат обещал подать апелляцию.

Уточняется, что ранее приговоренный работал консультантом в Volvo Cars в 2016 и 2017 годах, а также в Scania в 2018 и 2019 годах.

СМИ напоминают, что осужденного арестовали в феврале 2019 года во время обеда с российским дипломатом в стокгольмском ресторане. В день задержания консультант получил около $3,2 тыс. за передачу информации Москве.

Российского дипломата подозревают в том, что он - сотрудник разведки. Его также задержали в Стокгольме, но в скором времени освободили, поскольку он обладает дипломатическим иммунитетом.

По данным шведского телевидения, это первое судебное разбирательство по обвинению в шпионаже в Швеции за последние 18 лет.

Швеция Scania Volvo

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