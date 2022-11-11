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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Прокуратура Швеции предъявила двум мужчинам обвинения в шпионаже в пользу РФ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Шведская прокуратура предъявила двум мужчинам обвинение в крупномасштабном шпионаже в пользу России, говорится на сайте прокуратуры страны.

"Сегодня прокуроры Пер Линдквист и Матс Юнгквист из отдела национальной безопасности шведской прокуратуры предъявили обвинение двум мужчинам в крупномасштабном шпионаже в пользу Российской Федерации. Одному из мужчин также предъявлено обвинение в серьезных нарушениях при обращении с секретной информацией", - говорится в заявлении прокуратуры.

Наибольшая часть информации в обвинительном заключении является конфиденциальной, в связи с чем прокуроры не могут дать подробный комментарий.

Обвиненные мужчины находятся под стражей с сентября и ноября 2021 года соответственно. В сообщении прокуратуры не указывается, о гражданах какой страны идет речь.

Швеция
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