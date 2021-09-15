Борис Джонсон сменил главу Форин-офиса

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Бывший министр Великобритании по международной торговле Элизабет Трасс возглавила британский МИД, сменив Доминика Рааба. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на решения премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Рааб назначен вице-премьером и министром юстиции. BBC и Guardian напоминают, что этого чиновника резко критиковали за его действия в связи с кризисом в Афганистане.

Трасс возглавляла Министерство международной торговли с 2019 года, ранее она работала в правительствах Терезы Мэй и Дэвида Кэмерона.

Прежний глава Минюста Роберт Бакланд подтвердил, что отправлен в отставку.

Также должностей лишились министр образования Гэвин Уильямсон и госсекретарь по вопросам жилищного строительства и местного самоуправления Роберт Дженрик.

Место главы МВД сохранила Прити Пател.

Ранее на Даунинг-стрит анонсировали перестановки в правительстве, которые нужны, чтобы новая более сильная команда могла успешнее восстановить страну после пандемии.