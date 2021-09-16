Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Глава МИД Нидерландов ушла в отставку из-за афганского кризиса

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Нидерландов Сигрид Кааг подала в отставку после того, как нижняя палата парламента 15 сентября выразила ей недоверие в связи с плохой организацией эвакуации из Афганистана. Об этом сообщает газета de Telegraaf.

Афганистан во власти талибов

Кааг не была обязана подавать в отставку после голосования в парламенте, однако она предпочла это сделать с учетом мнения партий по этому вопросу.

Экс-министр останется во главе своей партии "Демократы 66".

Палата в ту же среду выразила вотум недоверия и министру обороны страны Анк Бейлевелд, но та уже сказала, что в отставку не подаст.

Депутаты раскритиковали министров за хаотично проведенную эвакуацию из Афганистана граждан Нидерландов и афганцев, которые с ними сотрудничали. Всех афганцев вывезти из страны не удалось. Кааг признала в парламенте, что правительство запоздало или неверно реагировало на предупреждения об усилении "Талибана" (движение запрещено в России), провалило эвакуацию и в целом проявило безответственность.

Кааг возглавляла МИД во временном нидерландском правительстве, которое находится у власти из-за затянувшихся переговоров о формировании новой правящей коалиции после выборов в марте, напоминает АР.

15 сентября поста главы МИД Великобритании лишился Доминик Рааб, которого также критиковали за реакцию на афганский кризис. Особенно его упрекали за нежелание прервать отпуск.

Эвакуация из Афганистана

11
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Нидерланды Афганистан Сигрид Кааг Анк Бейлевелд Демократы 66

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Макрон допустил частичную отмену "санитарных паспортов" при улучшении ситуации

Макрон допустил частичную отмену "санитарных паспортов" при улучшении ситуации

Украина и США 20 сентября начнут крупные учения Rapid Trident-2021

Apple заявила, что не может воздействовать на AppStore для удаления приложения "Навальный"

Apple заявила, что не может воздействовать на AppStore для удаления приложения "Навальный"

Турция перестала принимать без теста россиян, привитых "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком"

Турция перестала принимать без теста россиян, привитых "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком"

Российскую базу в Таджикистане усилят модернизированными танками Т-72Б3М

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 226,3 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 16 сентября

Франция возмутилась решением Австралии строить атомные подлодки в рамках альянса AUKUS

РФ начала вывод из Белоруссии военных и техники после учений "Запад-2021"

Землетрясение на юго-западе Китая унесло жизни двух человек

Землетрясение на юго-западе Китая унесло жизни двух человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');