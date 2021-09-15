Шторм "Николас" добрался до пострадавшей от урагана "Ида" Луизианы

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Тропический шторм "Николас", ранее обрушившийся на Техас, в среду добрался до пострадавшей недавно от урагана "Ида" Луизианы, сообщает Associated Press (AP).

"Это очень серьезный шторм, особенно в тех районах, которые сильно пострадали от урагана "Ида", - заявил губернатор Луизианы Джон Белл Эдвардс. Он отметил, что на территории штата у 95 тыс. человек все еще нет доступа к электричеству, и новый шторм может усугубить ситуацию.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни "Николас" может привести к наводнениям вдоль центрального побережья Мексиканского залива, в том числе в Луизиане.

В среду "Николас" принес сильные дожди в Луизиану, Миссисипи, Алабаму и Флориду.

Во вторник "Николас", еще будучи ураганом первой категории, достиг Техаса и оставил более 170 тыс. жителей без электроснабжения. Тогда максимальная скорость порывов ветра в эпицентре урагана достигала более 120 км/ч.

Согласно данным исследователя ураганов в государственном университете штата Колорадо Фила Клоцбаха, "Николас" – это 14-й получивший персональное наименование шторм в сезоне ураганов 2021 года. С 1966 года лишь четыре раза имена собственные присваивались 14 или более штормам и ураганам – в 2005, 2011, 2012 и в 2020 гг.